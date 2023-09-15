В Германии сообщили о возможной поставке Украине дальних ракет Taurus

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Через одну-две недели правительство Германии вынесет решение относительно поставок ракет дальнего действия Taurus на Украину. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной Вестфальскому миру, передает РИА Новости.

По словам министра, обсуждение по вопросу поставки вооружения связано не с недоверием к ВСУ из-за их использования дальнобойных ракет, а с обеспечением безопасности жителям Германии.

"Мы – канцлер, я и все прочие в кабинете министров – дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу", – отметил Писториус.

Но при этом он подчеркнул, что задача Германии также состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине, поэтому необходимо выждать одну-две недели для вынесения окончательного решения по поставке ракет.

Писториус, кроме того, призвал к пониманию, "даже если нашим украинским друзьям это с трудом дается".

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты в скором времени все же могут одобрить отправку на Украину ракет повышенной дальности с кассетными бомбами.

В их числе окажутся ракетная система ATACMS или управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Окончательное решение по данному вопросу еще не было принято.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

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