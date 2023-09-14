Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбардировках Югославии

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Оказание военной помощи Украине можно сравнить с участием Германии в бомбардировках Югославии, считает немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Эта война (в Югославии. – Прим. ред.) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, поскольку Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия", – объяснил он в радиоэфире Cosmo.

Шольц обратил внимание, что вооруженный конфликт в Югославии повлиял на его карьеру. В 1998 году его избрали депутатом Бундестага, и тогда ему приходилось принимать решения об участии ФРГ в миротворческой миссии, которая, по его словам, предполагала военное вмешательство.

Также канцлер назвал "умиротворением" региона стремление присоединить к ЕС в рамках "Берлинского процесса" страны, образовавшиеся после распада Югославии.

Ранее Германия поставила Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами за неделю. Она довела общее число переданных машин до 60.

Также за неделю Киеву передали две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме потребовал от немецкой коллеги Анналены Бербок передать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ, в свою очередь, объяснила решение не поставлять ВСУ данные ракеты опасениями Германии, что украинские военные будут наносить с их помощью удары вглубь России.



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