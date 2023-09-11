11 сентября, 09:45Политика
Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев – СМИ
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно приехала на Украину. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.
"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности", – говорится в статье.
С начала вооруженного конфликта немецкий политик четвертый раз посещает Украину. Министр объявила, что ФРГ будет поддерживать Киев на пути к Евросоюзу. Однако Бербок указала на необходимость проведения реформ.
Ранее с официальным визитом на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Соединенные Штаты видят прогресс в контрнаступлении украинских сил.
Во время визита он также объявил о новой помощи Киеву на общую сумму более миллиарда долларов, из которых 665,5 миллиона долларов будут выделены на военную и гражданскую помощь.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что США хотят, чтобы Киев продолжал участвовать в вооруженном конфликте до последнего украинца.
Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ
Читайте также