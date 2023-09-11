Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев – СМИ

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Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно приехала на Украину. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности", – говорится в статье.

С начала вооруженного конфликта немецкий политик четвертый раз посещает Украину. Министр объявила, что ФРГ будет поддерживать Киев на пути к Евросоюзу. Однако Бербок указала на необходимость проведения реформ.

Ранее с официальным визитом на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Соединенные Штаты видят прогресс в контрнаступлении украинских сил.

Во время визита он также объявил о новой помощи Киеву на общую сумму более миллиарда долларов, из которых 665,5 миллиона долларов будут выделены на военную и гражданскую помощь.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что США хотят, чтобы Киев продолжал участвовать в вооруженном конфликте до последнего украинца.



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