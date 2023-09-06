Переговоры по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях – Блинкен

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Переговоры США и Украины по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях, а весь процесс займет несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это заявление он сделал в ходе визита в Киев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В настоящее время 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил. И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной о том, какими будут различные элементы", – приводит его слова ТАСС.

Глава американской дипломатии отметил, что другие страны также участвуют в подобных переговорах. Он заявил, что переговоры будут проходить в ближайшие месяцы.

В начале августа сообщалось, что Киев приступил к переговорам с Лондоном по гарантиям безопасности. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что украинская сторона рассчитывает достигнуть первых договоренностей до конца текущего года.

Он обратил внимание, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой G7, присоединились уже 13 государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала сообщения о переговорах США и Украины по гарантиям безопасности.

По ее словам, любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.



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