Украина начала переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности

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Киев начал переговоры с Лондоном по гарантиям безопасности, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. <...> Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность", – подчеркнул он.

Ермак рассказал, что украинская сторона рассчитывает достигнуть первых договоренностей до конца текущего года. Он обратил внимание, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой G7, присоединились уже 13 государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о переговорах США и Украины по гарантиям безопасности.

По ее словам, любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и Киев "агрессивно занимаются" выработкой гарантий безопасности. Он отметил, что на уже состоявшихся переговорах с Украиной были согласованы последующие встречи, но отказался назвать сроки их проведения.



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