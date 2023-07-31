В МИД РФ заявили о зацикленности Киева на логике ультиматумов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киев отвергает все идеи посредничества, там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются представить как формулу мира украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского". <...> Они хотят одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу. К счастью, в странах глобального юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня", – подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Россия ценит усилия стран глобального юга по мирному урегулированию украинского кризиса. Среди таких государств Полищук выделил Китай, Бразилию и африканские страны.

По его словам, российские партнеры "пытаются разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели". Полищук подчеркнул, что корень кризиса кроется в действиях НАТО, которая придерживается "вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию".

Как уточнил дипломат, российская сторона разделяет мнение стран глобального юга, что результатами переговоров должны стать "восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности и формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО".

Россия будет продолжать диалог с китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, которые выступают с конструктивными предложениями, резюмировал Полищук.

Ранее сообщалось о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине без России. По данным журналистов, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. Участниками переговоров станут 30 стран.

Захарова сообщила, что РФ получила порядка 30 мирных инициатив по Украине