Саудовская Аравия проведет в августе переговоры по Украине без РФ – СМИ

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Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без представителей России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. Участниками переговоров станут 30 стран, однако в их числе нет России, уточнили в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны и Украина отказываются идти на мирные переговоры, несмотря на готовность Москвы. Аналогичную позицию до этого выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

О готовности Москвы к переговорам по Украине также заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, для России мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями.

Захарова сообщила, что РФ получила порядка 30 мирных инициатив по Украине