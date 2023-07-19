Захарова заявила, что фейки о переговорах РФ и США по Украине продолжат распространяться

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ложная информация о якобы прошедших переговорах России и США по Украине продолжит распространяться, считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров тайно провел переговоры с чиновниками из США по урегулированию конфликта на Украине. Захарова заверила, что эти данные не соответствуют действительности.

"Это вброс, это фейк, это делалось специально. И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того, чтобы и раскачать в том числе нас изнутри", – объяснила дипломат в эфире Первого канала.

7 июля Захарова сообщила, что американская сторона пытается выдать один из разговоров Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что администрация США не передавала через американских экспертов министру иностранных дел РФ никаких сигналов по Украине.

До этого Лавров заявлял, что президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному урегулированию украинского конфликта.

По его словам, Запад открыто говорит о желании перетянуть друзей, единомышленников и партнеров России на сторону президента Украины Владимира Зеленского в стремлении "нанести России стратегическое поражение".



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