Белый дом опроверг проведение тайных переговоров по Украине с Россией

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Администрация американского лидера Джо Байдена не передавала через экспертов США министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в апреле в Нью-Йорке никаких сигналов по Украине, заявил помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В этой встрече (с Лавровым) не участвовали представители правительства США и правительство США не передавало никаких посланий (РФ по Украине) через эту встречу", – цитирует его ТАСС.

7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона пытается выдать один из разговоров главы ведомства с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит перспектив для начала переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако, подчеркнул он, страна не закрывает дверь перед такой возможностью.

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков