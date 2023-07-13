Лавров заявил, что для России в приоритете мир, а не боевые действия

Фото: kremlin.ru

Для российской стороны мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию "Лента.ру", комментируя мирные инициативы различных стран.

Он добавил, что РФ разделяет многие предложения партнеров по урегулированию конфликта на Украине. Например, соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета холодной войны, разрешение гуманитарного кризиса и прочие.

Однако западные страны и Киев отвергают возможность любых переговоров на основе мирных инициатив, предложенных, в частности, Китаем, Бразилией и странами Африки, добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.

При этом, подчеркнул Лавров, российская сторона не поменяла своей позиции по вопросам урегулирования ситуации на Украине. Так, РФ открыта для диалога, однако будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией на земле.

Глава МИД РФ также опроверг распространявшуюся в ряде СМИ информацию о том, что мирные переговоры по Украине могут пройти в июле. Он добавил, что Украина и ее западные кураторы идут путем эскалации боевых действий.

Сергей Лавров также заявил, что отношения России с недружественными странами уже никогда не станут прежними.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в КНР заявила, что российская сторона на сегодня не видит каких-либо предпосылок для мирных переговоров между РФ и Украиной по поводу урегулирования конфликта.

До этого Лавров заявлял, что президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному урегулированию украинского конфликта.

По его словам, Запад открыто говорит о желании перетянуть друзей, единомышленников и партнеров России на сторону президента Украины Владимира Зеленского в стремлении "нанести России стратегическое поражение".