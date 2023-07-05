СВО завершится за несколько дней, если НАТО прекратит поставки оружия Киеву – Медведев

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Специальная военная операция (СВО) закончилась бы через несколько дней, если бы Соединенные Штаты и их вассалы прекратили поставки оружия на Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то СВО завершилась бы буквально за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", – отметил он.

Политик добавил, что любая война может завершиться либо очень быстро посредством мирных переговоров либо по американскому сценарию Хиросимы и Нагасаки с жертвами свыше 300 тысяч мирных граждан.

Как отметил в эфире радио КП заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, ядерный шантаж со стороны украинского лидера Владимира Зеленского "есть завершение всех усилий контрнаступа".

Эксперт предположил, что ВСУ попробуют прорваться к Запорожской АЭС. Это связано с тем, что интерес НАТО к Украине падает на фоне неудач на фронте, резюмировал Кошкин.

Ранее гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил о планах Украины атаковать Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля. По его словам, в планы украинских боевиков входит сброс боеприпаса, начиненного радиоактивными отходами. Карчаа заявил, что они были вывезены 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

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