Для завершения конфликта на Украине Западу достаточно прекратить поставки оружия – Путин

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Владимир Путин считает, что если Запад прекратит поставки техники и вооружения на Украину, то конфликт завершится переговорами. Об этом пишет РИА Новости.

Президент подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.

Он также отметил, что здоровые люди в США не хотят доводить дело до третьей мировой войны, несмотря на то, что Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта. В третьей мировой не будет победителей, не выиграет и Америка, заключил Путин.

Ранее глава России рассказал, что беспилотники пытались атаковать военный корабль РФ, охраняющий газопровод "Турецкий поток". По мнению президента, действия БПЛА корректировались разведкой США, так как их беспилотник в этот момент находился в нейтральной зоне.

Также в СМИ появилась информация, что США планируют предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. По информации издания The Wall Street Journal, Белый дом одобрил этот шаг после серии дебатов.

США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов