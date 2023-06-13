США планируют передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном – СМИ

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Администрация американского лидера Джо Байдена планирует предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, Белый дом одобрил этот шаг после серии дебатов о том, какими боеприпасами следует оснастить танки, которые Вашингтон передаст Киеву. Один из источников заявил, что для утверждения поставок этого вида боеприпасов не осталось никаких препятствий.

Ранее стало известно, что американская сторона одобрила новый пакет долгосрочной военной помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда долларов.

Он включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение бойцов Вооруженных сил Украины.

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия