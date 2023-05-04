В США заявили, что Украина не сможет противостоять РФ при сокращении военной помощи Запада

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Украина не сможет противостоять Российской Федерации при сокращении военной помощи Запада. Об этом заявил директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов.

"Украина по-прежнему сильно зависит от поставок зарубежной военной помощи и, скорее всего, не сможет противостоять относительному преимуществу России в живой силе и ресурсах, если большая часть западной военной помощи перестанет поступать", – передает РИА Новости слова Хейнса.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Выделение очередного пакета помощи разрешил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Уточняется, что в пакет вошли боевые припасы для РСЗО HIMARS, ракеты Hydra 70, которые можно устанавливать на самолеты и вертолеты, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4.



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