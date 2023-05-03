21:25Политика
Власти США выделили Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн долларов
Фото: depositphotos/pressmaster
Власти Соединенных Штатов Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Госдепа и Пентагона.
Выделение очередного пакета помощи разрешил госсекретарь США Энтони Блинкен. В него вошли боевые припасы для РСЗО HIMARS, ракеты Hydra 70, которые можно устанавливать на самолеты и вертолеты, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4.
В понедельник, 1 мая, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен в скором времени предоставить Киеву дополнительную военную помощь для проведения контрнаступления.
По его словам, США уже передали почти все вооружение, которое украинская сторона запрашивала для наступательных действий.
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