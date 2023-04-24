В США заявили о желании удостовериться в успешности наступления Украины

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Американская сторона хочет быть уверена в том, что наступление Украины пройдет успешно. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, решение о том, когда и где начнется наступление, останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в этом... куда они пойдут и когда они пойдут, все это будет зависеть от решения Зеленского", – подчеркнул Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон делает все возможное вместе с союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными в готовности украинской стороны.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Киев сможет достигнуть успеха в планируемом контрнаступлении. По его словам, для этого Украине следует подобрать подходящий момент.

При этом разведка Великобритании пришла к выводу, что 800 километров построенных Москвой укреплений сделают ее еще более грозным противником для Киева. Опрошенные изданием El País военные эксперты подчеркнули, что при контрнаступлении на хорошо укрепленные позиции РФ потери ВСУ будут огромными.