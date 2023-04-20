В Запорожской области заявили о готовности отразить удар ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие российской стороны готовы отразить предполагаемое наступление бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении", – поделился он.

Вместе с этим Балицкий добавил, что российские силы организовали достаточно хорошие укрепления на линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. По его словам, Киев планирует захватить Крым и Донбасс. Он также рассказал, что основная цель заключается в выходе на границы 1991 года.

До этого он подчеркивал, что украинская сторона сможет прибегнуть к контрнаступлению лишь в том случае, если будет готова к нему на 100%.