ВСУ столкнутся с эффективными инженерными укреплениями при контрнаступлении – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Армию Украины ожидают невиданные препятствия при попытке контрнаступления. Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет газета El País.

По мнению опрошенных газетой экспертов, ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, подобных которым в Европе не строили уже 80 лет. Британская разведка, пишет газета, также признает, что 800 километров построенных Россией укреплений сделают ее еще более грозным противником для Украины.

"Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей", – заявил один из военных экспертов.

В газете пишут, что по канонам военной науки во время наступления Киеву необходимо будет сконцентрировать силы, чтобы обеспечить превосходство над обороняющейся стороной в соотношении один к трем. Однако, считают аналитики, потери Украины при контрнаступлении будут колоссальными.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в скором времени. Он отметил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс, а основная цель заключается в выходе на границы 1991 года.



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