Премьер-министр Украины заявил о скором контрнаступлении ВСУ

Фото: ТАСС/AP/Francisco Seco

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в скором времени. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", – цитирует его РИА Новости.

Украинский политик также отметил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс. По его словам, основная цель заключается в выходе на границы 1991 года.

До этого Шмыгаль заявлял, что Украина начнет контрнаступление, только когда будет готова к нему на 100%. Премьер страны подчеркивал, что оно может начаться летом. Для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности, нужно больше артиллерии и боеприпасов, говорил Шмыгаль.

Ранее СМИ сообщили, что союзники Украины в Евросоюзе не ожидают прорыва от возможного контрнаступления Киева. По данным прессы, настроения западных союзников в отношении украинской армии отличаются от тех, которые были в конце 2022 года.

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