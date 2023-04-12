Контрнаступление Украины перенесли из-за непогоды и нехватки боеприпасов – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Контрнаступление ВСУ, которое было запланировано на весну, пришлось перенести из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщает Washington Post.

"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", – отмечается в материале.

Однако автор статьи обращает внимание, что под влиянием вышеуказанных факторов вырос риск создания "тупиковой ситуации".

Он также отметил, что утечка данных Пентагона усугубила ситуацию еще сильнее, поскольку в документах были представлены все сведения об украинской армии. Теперь Киев вынужден менять тактику.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ВСУ начнут контрнаступление тогда, когда будут готовы к нему на 100%. Он объяснил, что для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности, необходимо больше артиллерии и боеприпасов, ракет средней и большой дальности, танков и истребителей.

Как отмечали до этого СМИ, в Вашингтоне уже начали сомневаться, что предполагаемое контрнаступление Украины принесет значительные результаты. Это вызвано проблемами Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники. Перспективы скромных результатов ожидаемого наступления также подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США, добавила пресса.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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