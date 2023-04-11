В США сомневаются в успехе ожидаемого наступления Украины – СМИ

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В Вашингтоне сомневаются, что предполагаемое "контрнаступление" Украины принесет значительные результаты. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на опубликованные в Сети документы американской разведки.

Уточняется, что подобные сомнения вызваны проблемами Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники. В документах также говорится о значительных недостатках формирования сил и обеспечения ВСУ.

По данным издания, в документах указывается, что стратегия Киева заключается в занятии территорий на востоке с одновременным продвижением сил на юг в попытке оборвать "сухопутный мост" России в Крым. Однако, как отмечается, потенциал укрепленной обороны РФ, а также постоянные недостатки Украины в поставках боеприпасов, скорее всего, лишь усугубят потери во время наступления.

Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, перспективы скромных результатов ожидаемого наступления также подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США. Согласно этой оценке, Украина вряд ли сможет занять столько же территорий, сколько удалось осенью прошлого года.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования.

По информации СМИ, утечка секретных военных документов Пентагона может осложнить американскую поддержку Украине в преддверии предполагаемого "контрнаступления".

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