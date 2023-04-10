Утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским – СМИ

Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

Соединенные Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. К такому выводу пришли журналисты CNN после изучения слитых в Сеть документов Пентагона.

Так, в одном из отчетов, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что в феврале этого года украинский лидер предложил ударить по местам дислокации ВС РФ в Ростовской области. Делать это предполагалось с помощью БПЛА, поскольку у Киева нет дальнобойных вооружений.

По мнению CNN, именно этим объясняется нежелание Вашингтона передавать Украине дальнобойные орудия. Американские чиновники неоднократно озвучивали опасения относительно возможности нанесения ударов по территории РФ.

Один из источников телеканала заявил, что не видит ничего удивительного в том, что США шпионили за украинским руководством. При этом, по его словам, в Киеве этим известием разочарованы.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки.

В частности, американский Минюст намерен установить подлинность документов. Предполагается, что в них могут содержаться данные, не предназначенные для передачи третьим странам, в том числе союзникам Штатов.



В Вашингтоне начали расследование по факту утечки военных документов

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