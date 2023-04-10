В США допускают поддельность попавших в сеть секретных документов – СМИ

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В США допускают, что попавшие в соцсети секретные документы, описывающие состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, могли быть подделаны. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет Reuters.

Согласно данным агентства, официальные власти США заняты расследованием источника утечки документов, в которых содержатся подробности не только о силах Украины, но и об израильской службе внешней разведке Моссад. При этом на данный момент, еще не проводилось независимой проверки, призванной подтвердить подлинность документов.

"Они не исключают, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение следователей относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США", – пишет агентство, ссылаясь на двух неназванных чиновников США.

Расследование на данный момент находится в ранней стадии, указано в материале. Сообщается, что Пентагон рассматривает в качестве одной из версий то, что документы могли быть выложены американцем. С учетом того, что в документах были затронуты темы, касающиеся Украины, Китая, Ближнего Востока и Африки, их утечка, скорее всего, произошла из США.

Один из чиновников также заявил агентству, что следователи рассматривают четыре или пять мотивов для утечки такой секретной информации.

Ранее сообщалось, что Минюст Соединенных Штатов приступил к расследованию утечки секретных документов Пентагона. 7 апреля представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министерство обороны передало дело об утечке информации в министерство юстиции для проведения расследования.

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