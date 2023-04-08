В Сеть утекла новая партия секретных документов США – СМИ

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Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке утекла в социальные сети. Об этом сообщает газета New York Times.

"По словам официальных лиц, масштаб утечки – по словам аналитиков, могло быть получено более 100 документов – наряду с конфиденциальностью самих документов может нанести огромный ущерб", – пишет газета.

Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, сообщил, что утечка секретных документов представляет собой "значительную брешь в системе безопасности". По его словам, это может помешать военному планированию Украины.

Малрой также заявил, что так как многие документы были сфотографированы, то, по его мнению, это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям США, НАТО и Украины.

Ранее сообщалось, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине. Прошлая утечка касалась планов НАТО и США по укреплению армии Украины.

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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