В Киеве назвали "утечку данных" о контрнаступлении ВСУ "псевдосливом"

Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "утечку данных" о контрнаступлении Вооруженных сил Украины "псевдосливом".

"С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов – это фотошоп и "виртуальные псевдосливы", – написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Подоляк отметил стремление Москвы сорвать планы по контрнаступлению. По его словам, что действительно произойдет, будет скоро видно "на поле".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Funke заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели.

По его словам, Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявление Блинкена является предметом тщательного отслеживания российскими военными.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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