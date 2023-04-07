13:26Политика
В Кремле отреагировали на заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ в ближайшие недели
Фото: 123RF/liudmilachernetska
В Кремле отреагировали на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в ближайшие недели, сообщает "Газета.ру".
"Это заявление является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", – сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Блинкен в интервью изданию Funke заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели.
По его словам, Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала. Блинкен также сказал, что при попытке захватить Крым руководство Украины должно помнить о демократии и считаться с мнением простых граждан.
До этого военный эксперт и политолог Андрей Кошкин заявил, что военные ВС РФ готовы к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения. Он утверждает, что в зоне СВО инициатива ВС РФ подавляет желание ВСУ проводить активные действия, связанные с попыткой прорвать какой-либо участок.
Контрнаступление ВСУ станет для Киева суровым испытанием – СМИ
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