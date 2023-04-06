Переговоры по Крыму возможны при достижении ВСУ границ полуострова – офис Зеленского

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Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сипига заявил, что Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса", – заявил он.

В издании отмечают, что Сибига имеет в виду запланированное контрнаступление Украины. Он также отметил, что Украина не исключает взятие Крыма военным путем.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут осуществить захват Крыма в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом он считает, что подобное может произойти и за пять месяцев.

В Совфеде сочли слова Подоляка о захвате полуострова за семь месяцев "сладким сном". Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Крым останется в составе России навсегда.

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