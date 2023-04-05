06:06Политика
Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд по демилитаризации Крыма
Фото: depositphotos/astroganov
Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по "демилитаризации Крыма" нелепы. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Она (Нуланд. – Прим. ред.) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!" – сказал бывший разведчик и рассмеялся.
Макговерн заявил, что администрация президента США Джо Байдена такими заявлениями загоняет главу государства во "все большие и большие проблемы".
По его мнению, Байдену "нужно проснуться" и осознать последствия своих действий и тот факт, что политика Белого дома ведет к третьей мировой войне.
Ведущий программы согласился с экс-разведчиком и заявил, что Нуланд "живет в другом мире". По его мнению, президент России Владимир Путин ни за что не согласится на демилитаризацию российского полуострова и вывод с него войск.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если украинские силы попытаются отвоевать Крым, у российской стороны будут все основания для применения любого оружия. По его мнению, когда кто-то пытается забрать часть страны, он посягает на само существование этого государства.
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