Попытка Украины отвоевать Крым даст РФ основание применить любое оружие – Медведев

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Если украинские силы попытаются отвоевать Крым, у российской стороны будут все основания для применения любого оружия, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал в интервью для российских СМИ.

"Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", – сказал он.

По мнению Медведева, когда кто-то пытается забрать часть страны, он посягает на само существование этого государства.

Он еще раз сделал акцент на том, что Россия получит право использовать любое вооружение. Зампред Совбеза также выразил надежду на то, что Запад это понимает.

"Всякие заявления о возврате Крыма или еще чего-то. Понимаете, это пропаганда, к ней так и нужно относиться", – резюмировал Медведев.

Ранее российский политик указал на то, что в случае реального столкновения сильнейших армий мира победителей не будет. По его словам, количество сбитых ракет над США или Россией не будет иметь значения, так как часть из них нанесут гарантированное поражение.

Он предупредил, что последствия окажутся "чудовищными".

До этого он также отмечал, что угроза ядерного конфликта в мире возросла. Кроме того, по его мнению, поставки иностранного вооружения на Украину только приближают ядерный конфликт.



Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!