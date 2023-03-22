Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире возросла

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил риск ядерного конфликта в мире. Он заявил, что угроза не прошла, а, наоборот, увеличилась.

"Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет не миновала, она возросла", – указал политик в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, поставки иностранного вооружения на Украину приближают ядерный конфликт.

"У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались", – добавил он.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что риск ядерного конфликта в данный момент выше, чем в последние несколько десятилетий. Однако Россия продолжает придерживаться позиции о недопустимости такой войны. Он отметил, что мир должен быть безопасным.

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