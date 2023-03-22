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15:39

Политика

"Плохо для них кончится". Как РФ ответит на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву

В МИД Великобритании заявили, что поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву нельзя считать ядерной эскалацией. Ранее о планах передать такие снаряды Украине сообщили в Минобороны Соединенного Королевства. На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин отметил, что России придется сообразно отреагировать, если это случится. Рассказываем подробности и выясняем, к каким последствиям могут привести намерения британской стороны.

"Оружие с ядерным компонентом"

Фото: ТАСС/Zuma/Sgt. John Schoebel

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что планы Лондона поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном нельзя отнести к ядерной эскалации. "Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", – утверждает он.

О планах Великобритании поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном стало известно в понедельник, 20 марта. Соответствующее заявление замминистра обороны страны Аннабель Голди появилось на сайте парламента Соединенного Королевства. Вместе с тем в ведомстве утверждают, что обедненный уран является "стандартным компонентом" бронебойных боеприпасов, который "не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом". "Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", – заявили в Минобороны Британии.

Ранее Владимир Путин прокомментировал намерение британской стороны. По словам российского лидера, если Киев получит боеприпасы с обедненным ураном, то Москва будет вынуждена отреагировать. "Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", – подчеркнул он.

Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
Владимир Путин
президент России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя планы Великобритании, указал, что остается "все меньше и меньше ступеней", которые ведут к ядерному столкновению. Вместе с тем в ООН на фоне сложившейся ситуацией выразили обеспокоенность. Об этом заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. По его словам, ООН на протяжении многих лет выражает такую позицию из-за последствий использования боеприпасов с обедненным ураном. Он также пояснил, что обеспокоенность касается всех сторон. В свою очередь, в Пентагоне заявили об отсутствии планов у США поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

Обедненный уран впервые применили в танковых снарядах в гитлеровской Германии. В конце 1990-х годов боеприпасы с таким компонентом использовались военными НАТО при бомбардировках Югославии. По мнению сербских ученых, в связи с этим около 60 поколений сербов будут ощущать эффект отравления обедненным ураном.

"Выводят эскалацию на новую ступень"

Фото: ТАСС/Zuma/Sgt. John Schoebel

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возможные поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном британской стороной станут шагом к дальнейшему наращиванию эскалации.

"Что касается нашей реакции (на такие поставки. – Прим. ред.), то, конечно, мы будем это учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказал президент (РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) и министр обороны (РФ Сергей Шойгу. – Прим. ред.), мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень", – отметил министр.

Он также допустил, что Лондон воплотит свои намерения в жизнь.

Я не удивлюсь такому развитию событий, если это на самом деле произойдет, но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится.
Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Великобритании ведет к "трагедии мирового масштаба". Она, по мнению парламентария, в первую очередь затронет европейские страны.

"Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обедненным ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия. Если подобное произойдет, назад пути не будет", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Вашингтон совместно с Лондоном, Варшавой, Брюсселем и другими американскими сателлитами делают все, чтобы "война до последнего украинца" стала "войной до последнего европейца", считает спикер Госдумы.

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