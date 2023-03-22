Лукашенко усомнился, что Украине поставят снаряды с обедненным ураном

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Великобритания решится поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", – сказал белорусский лидер.

Тем не менее он уверен, что заявления о поставках радиоактивных боеприпасов являются лишь пустыми словами. Лондон никогда на это не пойдет, считает Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии предостерег западных коллег. По его словам, если поставки припасов с обедненным ураном все же состоятся, то Россия непременно на это ответит, а ее ответ "будет страшным для всей планеты уроком".

Накануне замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Также Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Комментируя эту новость, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца. Он также подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать соответствующим образом, если такие поставки произойдут.



Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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