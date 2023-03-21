Шойгу предупредил об угрозе ядерного столкновения после слов о поставках снарядов с ураном

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на фоне возможных поставок Киеву боеприпасов с обедненным ураном со стороны Великобритании заявил, что к ядерному столкновению остается "все меньше и меньше ступеней". Об этом сообщает ТАСС .

"Я неслучайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше", – ответил глава Минобороны РФ на вопрос, означают ли намерения Британии то, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.

При этом, как уточнил Шойгу, Москва намерена посмотреть, что именно Лондон планирует передать Киеву. В случае осуществления подобных поставок России есть, чем ответить, заявил он.

Заявление о том, что Великобритания намерена передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, ранее появилось на сайте парламента Соединенного Королевства. Вооружения планируют передавать вместе с танками Challenger 2.

Снаряды с содержанием подобного вещества имеют свойство заражать местность в том районе, где они применяются. Растения будут заражены радиацией, что при употреблении их человеком может привести к облучению организма.

В свою очередь, Владимир Путин, комментируя подобные заявления, сообщил, что РФ будет вынуждена ответить на возможные поставки. В подобной ситуации РФ будет рассматривать действия Запада с точки зрения применения оружия с ядерным компонентом.



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