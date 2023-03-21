Захарова оценила планы Лондона по передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Планы Великобритании по поставкам Украине снарядов с обедненным ураном являются югославским сценарием. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, данные боеприпасы способны заражать территорию и приводить к онкологическим заболеваниям.

"Наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это все будет применено", – подчеркнула представитель ведомства.

Захарова рассказала, что в Югославии пострадавшими оказались военные НАТО. Они требовали компенсацию от Альянса за потерянное здоровье, однако получили отказ.

"Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто еще способен думать. Их благодетели их же и травят", – заключила она.

До этого заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что такие боеприпасы представляют опасность для человека, поскольку они способны заражать окружающую среду и вызывать онкологические заболевания.

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