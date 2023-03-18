Киев в ходе конфликта в Донбассе нарушил все нормы международного права – омбудсмен ДНР

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Украинские власти в ходе конфликта в Донбассе полностью пренебрегли не только международным правом, но и основополагающими принципами гуманизма. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН, сообщает РИА Новости.

Согласно докладу Морозовой, с 2014 года до проведения спецоперации в республике в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 4 374 человека, в том числе 91 ребенок.

При этом, по данным омбудсмена ДНР, ранения различной степени тяжести получили почти 8 тысяч мирных жителей. Из них 323 ребенка, не менее 27 из которых получили инвалидность.

Морозова также добавила, что с 24 февраля 2022 года ВСУ выпустили по Донбассу более 100 тысяч боеприпасов, в том числе тактических ракет и реактивных снарядов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию с решением Международного уголовного суда (МУС) об аресте Владимира Путина. Он назвал действия суда возмутительными, а само решение – незаконным.

До этого сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов продолжать говорить с президентом России после выдачи МУС ордера на его арест.

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