17 марта, 22:44Политика
Небензя назвал незаконным решение МУС об аресте Путина
Фото: ТАСС/Zuma
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию с решением Международного уголовного суда (МУС) об аресте Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
"Мы не признаем решения МУС. Они незаконны", – заявил Небензя.
По словам Небензя, действия суда возмутительны.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которые могут быть причастны к незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.
Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после незаконной выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров об аресте граждан РФ.
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