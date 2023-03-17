СК РФ проведет проверку после незаконной выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после незаконной выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров об аресте граждан РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.

"В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что РФ никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

Также эту ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле считают постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда.



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