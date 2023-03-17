В офисе генсека ООН заявили, что Гутерриш готов говорить с Путиным после решения МУС

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Генсек ООН Антониу Гутерриш готов продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН будет говорить с тем, с кем считает нужным, для решения стоящих перед ним вопросов", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.



По словам представителя генерального секретаря всемирной организации, МУС является независимой от ООН структурой. Однако на вопрос, что случится, если российский лидер приедет в Нью-Йорк, Дюжаррик сказал, что не будет отвечать на гипотетические вопросы.

Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По данным суда, они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

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