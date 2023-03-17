Песков прокомментировал решение МУС об аресте Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Владимира Путина.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, все решения Международного уголовного суда для России с точки зрения права являются ничтожными.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.



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