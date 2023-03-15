ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. При ведении огня никто не пострадал, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что снаряд повредил здания школы, молельного дома и одного дома в поселке Красное. Гладков уточнил, что там выбило окна и посекло фасады.

"Также прилеты зафиксированы на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. Сильно поврежден один из корпусов предприятия", – сообщил губернатор Белгородской области.

Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы обходят территории.

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До этого ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. В результате случившегося разрушения имеются в одном частном домовладении.

Также губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава региона добавил, что задымление зафиксировали в районе подстанции. Там горит сухая трава.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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