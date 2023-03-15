Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде, есть повреждения. Более подробные последствия случившегося в данный момент уточняются. На место происшествия выехали все оперативные службы и глава города Валентин Демидов, уточнил Гладков.

Кроме того, как уточняет губернатор региона, повреждения от осколков зафиксированы и в некоторых домах в Белгородском районе. На место также выехал глава района Владимир Перцев.

Ранее несколько взрывов прогремело в Купянске Харьковской области. В регионе объявили воздушную тревогу вечером во вторник, 14 марта.

В Мелитополе, в районе Кировского рынка, взорвался автомобиль. Позже стало известно, что пострадавший в результате случившегося глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач скончался.

До этого российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом.

Российская ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!