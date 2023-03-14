Беспилотник сбили над Белгородским районом

Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения – осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения", – написал Гладков.

Губернатор добавил, что на территорию происшествия выехали все оперативные службы.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. По его словам, пострадавших после атаки не зафиксировали. Кроме того, после обстрела разрушения получили две постройки хозяйственного назначения.

До этого губернатор рассказал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Российские силы сбили четыре ракеты. В результате происшествия травмы получила женщина.

Российская ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом

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