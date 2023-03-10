Мужчина пострадал при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины начали обстреливать село Ясные Зори в Белгородской области. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", – уточнил он.

По словам губернатора, снаряд повредил ангар на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте случившегося проводят работы аварийные и оперативные службы.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Белевица попал под обстрел со стороны ВСУ. Он отметил, что пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет.

Ранее ВС РФ нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области. В Минобороны добавили, что после организации 2 марта киевским режимом теракта в Брянской области высокоточным оружием, включая комплекс "Кинжал", были поражены элементы военной инфраструктуры Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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