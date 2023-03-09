09:46Происшествия
ВСУ обстреляли Раковку в Брянской области
Фото: телеграм-канал AV БогомаZ
Украинские войска совершили обстрел Раковки Климовского района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковки Климовского района. Пострадавших нет", – сообщил он.
Снаряды попали в жилой дом и хозяйственную постройку. На место происшествия прибыли оперативные службы области.
Ранее один человек получил ранения в результате падения трех ракет под Белгородом. У него диагностировали осколочные ранения руки.
Осколками летательных аппаратов были повреждены линии электропередачи и фасады нескольких домов.
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