ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы подвергли обстрелу село Устинка. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях", – говорится в его публикации.

По словам Гладкова, в результате атаки также были повреждены линии электропередачи и газопровода. Глава региона отметил, что специалисты уже работают над устранением последствий.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка Белгородской области. Дочери погибшей была оказана медицинская помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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