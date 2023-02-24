Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Женщина погибла при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ранена женщина 1967 года рождения, к сожалению, от полученных травм скончалась в больнице", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела оказались повреждены несколько жилых домов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО. А также три ракеты были выпущены по Ясиноватой.

Отмечается, что Донецк и Ясиноватая подверглись обстрелу в 15:40.



Шесть человек погибли в ДНР за сутки после обстрелов ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!