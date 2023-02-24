Шесть человек погибли в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Шесть мирных жителей погибли в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг 23 февраля. Об этом со ссылкой представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц. <...> Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц", – указано в сообщении.

Уточняется, что обстрелы велись из различных реактивных систем залпового огня, в том числе использовалась американская HIMARS. Кроме того, украинские военные обстреливали ДНР из ствольной артиллерии калибрами 122, 152 и 155 миллиметров.

Всего за четверг по ДНР украинские боевики выпустили 136 снарядов.

До этого женщина погибла в результате обстрела ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом. Большая часть снарядов попала на стоянку и в бытовой корпус птицефабрики, где люди готовились к рабочей смене.

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