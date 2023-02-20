Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области со стороны украинской армии погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Основная часть снарядов пришлась на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, где люди готовились к рабочей смене.

"Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Один человек погиб – женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи", – сообщил глава региона.

Еще один местный житель – мужчина – получил ранения нижних конечностей, в настоящее время ему оказывают помощь в медучреждении.

Сотрудников птицефабрики эвакуируют на безопасное расстояние.

Ранее украинские военнослужащие обстреляли поселок Красное в Белгородской области. В результате ЧП был поврежден фасад школы и выбиты окна. Пострадавших не было.



Школа попала под обстрел в поселке Красное

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