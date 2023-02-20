10:32Происшествия
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области со стороны украинской армии погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Основная часть снарядов пришлась на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, где люди готовились к рабочей смене.
"Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Один человек погиб – женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи", – сообщил глава региона.
Еще один местный житель – мужчина – получил ранения нижних конечностей, в настоящее время ему оказывают помощь в медучреждении.
Сотрудников птицефабрики эвакуируют на безопасное расстояние.
Ранее украинские военнослужащие обстреляли поселок Красное в Белгородской области. В результате ЧП был поврежден фасад школы и выбиты окна. Пострадавших не было.
Школа попала под обстрел в поселке Красное
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