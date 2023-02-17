Один человек пострадал при обстреле Шебекина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

В результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший – женщина в тяжелом состоянии", – написал глава региона.

Обстрел украинской армии привел к повреждению линии электропередачи: в городе частично отсутствует свет. Специалисты энергетического сектора переключают жильцов на резервные линии.

До этого под обстрел ВСУ попало село Устинка под Белгородом. Снарядами были повреждены окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. В результате происшествия никто не пострадал.



ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

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