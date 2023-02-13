ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Красное попало под очередной обстрел со стороны украинских сил. О происшествии губернатор рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы – сильно посечен фасад и выбиты окна", – говорится в его публикации.

Гладков рассказал, что учебный процесс проходит в удаленном формате. Местные власти и оперативные службы в настоящий момент оценивают ущерб.

Ранее система ПВО сбила три украинские ракеты в Грайворонском округе Белгородской области. В результате никто не пострадал, повреждений постройкам также нанесено не было.

4 февраля 2023 года в регионе бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

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